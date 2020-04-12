غانتس يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد مهلة تشكيل الحكومة

طلب رئيس حزب ”أزرق ـ أبيض“ الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، من الرئيس رؤوفين ريفلين، تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، التي تعثرت محاولتان لإتمامها خلال نحو عام.

وبحسب موقع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، بعث غانتس خطابا لريفلين، قال فيه: ”سنشكل حكومة مع حزب الليكود (برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولاية بنيامين نتنياهو)، وأعتقد أننا اقتربنا من توقيع اتفاق، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت الإضافي للتوصل إلى اتفاق نهائي“.

وتنتهي ليلة الأحد/ الإثنين مهلة 28 يوما مُنحت لغانتس من أجل تشكيل الحكومة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يستطيع الرئيس منح غانتس 14 يوما إضافيا كحد أقصى لتشكيل الحكومة.

وبإمكان ريفلين، رفض طلب غانتس، وفي هذه الحالة يكون أمام الكنيست (البرلمان) 21 يوما، لتفويض عضو آخر فيه بتشكيل الحكومة.‎

ولم يصدر تعقيب فوري من ريفلين حول طلب غانتس، حتى الساعة 21:30 ت.غ.