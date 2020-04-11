تقارير: غانتس سيطلب تمديد تفويض تشكيل الحكومة المقبلة والليكود يرفض

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف وزعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، سيطلب من الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، مهلة إضافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب قناة ”مكان الإسرائيلية، ”تنتهي ليلة الإثنين، المهلة التي منحت إلى بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية“، حيث سيطلب غانتس من الرئيس ريفلين تمديدا لمدة أسبوعين.

وكان نتنياهو قد دعا غانتس إلى منزله مساء اليوم، من أجل بحث أن يتم تشكيل حكومة الوحدة المقبلة في إسرائيل، بعد خلافات بين الحزبين أدت لتوقف المباحثات.

وفي السياق نفسه قالت القناة الإسرائيلية، إن ”حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو سيرفض هذا المطلب، حيث يرغب الحزب في أن يتولى نتنياهو مهمة تشكيل هذه الحكومة“.

وقال النائب عن حزب الليكود يوفال شتاينتس، إنه ”نظرا لأن نتنياهو هو أول رئيس وزراء يتناوب في الحكومة المقررة، فإن أي تأخير في تولي ولايته، يمكن أن يؤخر تشكيل الحكومة“.

من جانبها، قالت قناة ”i24 نيوز“ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنه ”إذا منح بيني غانتس التفويض بالتمديد، فستنقل الكرة إلى الرئيس ريفلين، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقبل طلب غانتس أم أنه سينقل التفويض إلى رئيس الوزراء نتنياهو“.

وأضافت أن ”هناك احتمالا آخر يواجه ريفلين، هو بإعادة تفويض الكنيست لمدة 21 يوما، حيث يمكن لأي عضو في الكنيست أن يجند 61 مؤيدا لتشكيل حكومة برئاسته“.