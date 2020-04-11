بالفيديو.. فوضى في مدن تركية بعد حظر مفاجئ للتجول بسبب كورونا

شهدت عدة مدن تركية، في وقت متأخر، أمس الجمعة، حالة من الفوضى، بالتزامن مع دخول قرار مفاجئ بحظر شامل للتجول، أعلنت عنه السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ.

ويشمل الإجراء الذي فرضته الحكومة 31 ولاية تركية، من ضمنها إسطنبول، وأنقرة، ومن المقرر أن يكون ساريًا من مساء الجمعة حتى فجر الإثنين المقبل.

وتداولت حسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تدافع حشود من الناس أمام ما قالت إنها محال لبيع المواد الغذائية، في مدن تركية متعددة.

وقال حساب شوؤن تركية على موقع ”تويتر“، إن سبب التدافع على المخابز ومحال البقالة، هو أن إعلان حظر التجول تم بصورة مفاجئة ولم يمهل الناس سوى ساعتين لقضاء حوائجهم.

وأضاف الحساب في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو لزحام الناس:“قرار لا يصدر إلا من نظام متخبط، ويكشف خطورة الوضع فيما يخص تفشي كورونا في تركيا“.

#الرعب_يجتاح_تركيا شاهدوا تكالب الناس علي المخابز ومحلات البقالة بعد اعلان حظر التجوال بصورة مفاجاة وأمهال المواطنين ساعتين لقضاء حاجتهم، قرار لا يصد غير من نظام متخبط، بيكشف خطورة الوضع فيما يخص تفشي كورونا في #تركيا #اردوغان pic.twitter.com/t3B5G78xRr — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) April 10, 2020

وأشار الحساب إلى أن أردوغان ”خدع الشعب في بداية أزمة كورونا، وقال إنه مستعد لمواجهة كافة السنياريوهات، وأوهمهم أنه سيقضي على كورونا خلال 3 أسابيع، والنتيجة أكثر من 47 ألف مصاب وأكثر من 1000 وفاة، وتخبط في إدارة الأزمة“.

هذا الاردوغان خدع الشعب في بداية أزمة #كورونا وكذب وقال أنه مستعد لمواجهة كافة السنياريوهات وأوهمهم أنه هيقضي علي كورونا خلال 3 اسابيع، والنتيجة #تركيا لديها اكتر من 47 الف مصاب بكورونا وأكتر من الف وفاة وتخبط في ادارة الازمة وده ظهر بفيديوهات أمس بعد حظر التجوال المفاجي #اردوغان pic.twitter.com/K4107MJMGJ — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) April 11, 2020

بدوره انتقد عمدة إسطنبول إمام أكرم إمام أوغلو، المنتمي للمعارضة، الحظر المفاجئ، حيث أشار إلى أنه لم يكن على علم به، رغم أنه يشغل منصب عمدة أكبر مدينة في البلاد.

وقال أوغلو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“قرار حظر التجول لا ينبغي أن يتخذ فجأة.. لسنا على علم بهذا القرار الحاسم“.

وأضاف:“لا نعرف حتى ما الخدمات التي سنقدمها في إسطنبول غدًا.. أي قرار من دون مشاورات، يخلق الارتباك والذعر فقط“.