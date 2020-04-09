بومبيو: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه تقاعس من بكين في الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.

وكان بومبيو يتحدث خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، وعندما سئل عن العواقب على الصين قال: ”هذا ليس وقت العقاب، لكنه لا يزال وقت الوضوح والشفافية“.

ولم تبلغ الصين سوى عن ثلاثة آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان، وهو رقم يشكك فيه ترامب ومسؤولون آخرون نظرا لأعداد المتوفين المرتفعة في دول أخرى.