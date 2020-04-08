في انتقاد ”مبطن“ لترامب.. غوتيريس يدعو إلى إرجاء الانتقادات بشأن التصدي لكورونا

أكد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، يوم الأربعاء، أنّ الوقت ”لم يحن“ لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد-19، داعيا إلى ”الاتحاد“، في انتقاد مبطن إلى الرئيس الأمريكي الذي وجّه اتهامات للمنظمة.

ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عنه أنّه من ”الممكن حصول قراءات متباينة من قبل عدة أطراف للوقائع نفسها“، مضيفاً أنّه بعد الانتهاء من الوباء ”سيكون هناك وقت للعودة إلى الوراء“ بشأن تعامل الأطراف مع الملف.

وقال: ”لكنّه ليس الوقت المناسب. الآن هو وقت الاتحاد، والعمل معاً في تضامن لوقف الفيروس“.