كيف أصبحت الحالة الصحية لبوريس جونسون؟

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنها التهاب رئوي.

وأوضح أن جونسون لا يزال في العناية المركزة يعاني من أعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”جونسون حصل على الأوكسجين ويخضع لمراقبة مكثفة لكنه ليس موضوعا تحت جهاز تنفسي“.

وقال جوف: ”بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته“.

وتابع: ”نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن“، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

ونُقل جونسون للرعاية المركزة مساء يوم أمس بعد أن تفاقمت أعراض فيروس كورونا الذي أصيب به.

وأدخل جونسون إلى المستشفى مساء الأحد حيث خضع للفحوص بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بما في ذلك درجة الحرارة المرتفعة، لمدة عشرة أيام.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني قبل أسبوع إصابته بفيروس كورونا، وخضع حينذاك للعزل الذاتي.