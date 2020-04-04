أكثر من 500 وفاة و20 ألف إصابة بكورونا في سويسرا

المصدر: أ ف ب

تجاوزت حصيلة ضحايا كوفيد-19 في سويسرا السبت 20 ألف إصابة و500 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنه تأكد إصابة 20,201 شخص بفيروس كورونا المستجد بحلول صباح السبت، أي ما يعادل ألف إصابة يوميا.

وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 8,5 مليون نسمة 76 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 540 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

وسويسرا من بين أكثر الدول تأثرا بالوباء قياسا إلى عدد السكان، إذ يبلغ المعدل 236 إصابة مؤكدة لكل 100 ألف ساكن.

مع ذلك، قال المسؤول في الوزارة دانيال كوخ لوسائل الإعلام ”لم نبلغ بعد الذروة“.

ويمكن تفسير الحصيلة في سويسرا بارتفاع عدد الفحوصات مقارنة بعدد السكان: 150 ألف فحص منذ رصد أول إصابة يوم 24 شباط/فبراير، تبين إصابة 15 بالمئة من أصحابها.

وأجري أكثر من 7 آلاف فحص في الساعات الـ24 الماضية، أظهرت إصابة 975 شخص، وفق الوزارة.

وعلى غرار دول أخرى، تأثر الرجال أكثر من النساء بالوباء، فرغم أن أغلب المصابين نساء، حدثت 64 بالمئة من الوفيات في صفوف الرجال.

وخصصت الدولة الكونفدرالية نحو 60 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس الذي أحال ما يقارب 1,3 مليون شخص على البطالة الجزئية، أي ربع إجمالي اليد العاملة، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد السبت.