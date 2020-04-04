الحكومة الأمريكية تمد مستشفياتها بمعدات ”فاسدة“ لمواجهة كورونا

كشفت تقارير صادرة عن حكام الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكومة أمدت مستشفياتها الموجودة على الخط الأمامي في المعركة ضد الفيروس التاجي بمعدات طبية فاسدة وغير صالحة للاستعمال.

وانتقد حكام الولايات حالة المعدات الواردة من ”المخزون الوطني الإستراتيجي“، بعد أن تلقوا أقنعة طبية مليئة بالعفن، وأجهزة تنفس صناعي معيبة، ومطهرات منتهية الصلاحية.

وبحسب ما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم إرسال ما يقرب من 6000 قناع إلى مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما، قبل أن يكتشف خبراء الصحة هناك أنها تالفة ومليئة بالعفن الجاف ومنتهية الصلاحية منذ العام 2010، ما اضطر المسؤولون لإعادة تلك الأقنعة إلى المخزن لاستبدالها.

من جانبه كشف حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أن لوس أنجيليس استلمت مؤخرًا حوالي 170 من أجهزة التنفس الصناعي المعيبة من المخزون الوطني، والتي اضطروا إلى إرسالها إلى مراكز الإصلاح.

وقال رئيس جمعية مستشفيات ولاية ألاباما، الدكتور دون ويليامسون، إنه تلقى رسائل إلكترونية عديدة من مستشفيات الولاية، التي كانت تشكو من أن العفن الجاف قد أكل الأشرطة المطاطية المستخدمة لربط أقنعة N95 على وجه الشخص.

وقال مسؤولون في ولاية أوريغون إنهم تلقوا أقنعة متصلبة تقطع الأشرطة، مما يسمح بإصابة الأطباء.

وقال تشارلز بويل، المتحدث باسم حاكم ولاية أوريغون كيت براون:“العديد من الشحنات التي تلقيناها من المخزون الوطني الإستراتيجي منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة، وبينما يُقال لنا إن الكثير من المعدات منتهية الصلاحية يمكن استخدامها في الاستجابة لكوفيد-19، إلا أنها غير مناسبة للاستخدام في العمليات الجراحية“.

وأشار أعضاء وفد الكونغرس من نيو هامبشاير إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى تلقيهم إمدادات منتهية الصلاحية أيضًا، كما اشتكوا من أن أكثر من 16000 قفاز استلمتها الولاية لم تكن صالحة للاستخدام الطبي لأنها تحتوي على مادة اللاتكس التي يمكن أن تسبب الحساسية.

وشرح بويل أن بعض هذه المعدات قد تم شراؤها منذ أكثر من 10 سنوات لتفشي فيروس إنفلونزا الخنازير، كما تم سحب منتجات أخرى من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال السيناتور الأمريكي دوج جونز من ألاباما:“إنه أمر مثير للقلق حقًا لأن هذه الأقنعة مطلوبة بشدة، وعدم مراقبتنا لمخزوننا الوطني بما يكفي لمعرفة أن لديك أقنعة منتهية الصلاحية ومتعفنة، فهذه مشكلة حقيقية“.