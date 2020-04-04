تفاصيل استيلاء تركيا على شحنة طبية إسبانية

كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أن السلطات التركية أوقفت في أنقرة، طائرة قادمة من الصين، محملة بأجهزة تنفس اشترتها إسبانيا، معربة عن أملها في إرسال ”هذه المواد إلينا في غضون أسابيع قليلة“.

وأبلغت لايا، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، عن الاستيلاء على الشحنة من قبل الحكومة التركية، لدى توقف الطائرة في مدينة أنقرة، حاملة الشحنة التي كانت موجهة لمرضى يعانون بشدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أرانشا، أنها تحدثت هي ووزير الصحة سلفادور إيلا حول هذه المسألة ثلاث مرات، هذا الأسبوع، مع نظرائهما الأتراك، وكانت نتيجة هذه المحادثات، الشحنة التي نقلتها الأربعاء الماضي طائرة عسكرية تركية إلى مدريد، والتي كانت للمفارقة شحنة مساعدات تركية لإسبانيا، تضمنت 250.000 قناع وجه، و20 قناعا تشريحيا و750 واقيا للعين، و2000 بدلة واقية، و1000 لتر من السوائل المضادة للبكتيريا. لكن بدون أجهزة التنفس التي تم الاستيلاء عليها في أنقرة.