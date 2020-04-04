تداعيات ”قضية أوكرانيا“ .. ترامب يطيح بالمفتش العام للاستخبارات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مسؤولًا في الاستخبارات لعب دورًا أساسًا في الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأمريكي في مجلس النواب.

وكتب ترامب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه فقد الثقة في مايكل أتكينسون المفتش العام لأجهزة الاستخبارات.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته التي وجهها إلى السيناتورين الرئيسين في اللجنة الجمهوري ريتشارد بور، والديمقراطي مارك وورنر، إنه ”من الضروري أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين“، مضيفًا:“لم يعد الأمر كذلك مع المفتش العام الحالي“، دون أن يذكر أسباب ذلك.

وكان أتكينسون (55 عامًا) أشرف على إعداد شكوى المبلغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأمريكي، ثم قام بتسليم الشكوى في آب/أغسطس 2019.

وشكلت هذه الشكوى أساسًا لإجراءات اتهام ترامب التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب، واتهم الديمقراطيون ترامب بأنه علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبارها على إعطائه معلومات تضر بـ“جو بايدن“ نائب الرئيس السابق وخصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفى ترامب وزيلينسكي أن يكون اتصالهما شهد أي ضغط على أوكرانيا من قبل الرئيس الأمريكي، وشهد أتكينسون أمام لجنة مجلس النواب التي حققت في معلومات المبلغ، بينما كان البيت الأبيض لا يريد أن يتم استجواب أعضاء في الإدارة.

وتمت تبرئة ترامب في نهاية المطاف في القضية التي حسمها مجلس الشيوخ بحسب الدستور الأمريكي حيث يهيمن الجمهوريون.