الملكة إليزابيث تلقي خطابا نادرا للأمة بشأن كورونا

من المقرر أن تلقي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا نادرا اليوم الأحد في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا تفشي فيروس كورونا.

وقال قصر باكنجهام: ”لقد سجلت جلالة الملكة كلمة للمملكة المتحدة والكومنولث تتعلق بانتشار فيروس كورونا“.

ونادرا ما تخاطب الملكة الأمة مباشرة بخلاف رسالتها التقليدية في يوم عيد الميلاد.

والخطاب الذي تم تسجيله في قلعة وندسور حيث تقيم الملكة البالغة من العمر 93 عاما مع زوجها الأمير فيليب سيتم بثه في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

يذكر أن هذه هي رابع كلمة استثنائية للملكة إليزابيث الثانية خلال 68 عاما من تربعها على العرش.