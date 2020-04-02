تقرير: أمريكا تستغل المال لحرمان الدول الأخرى من الكمامات الطبية

كشف مسؤول فرنسي أن ممثلين عن الولايات المتحدة قدموا عروضا مالية مغرية للاستيلاء على شحنة من الكمامات الطبية كانت متوجهة إلى فرنسا، ليقنعوا الطائرات التي تحملها بمطار ”شنغهاي“ بتغيير وجهتها من فرنسا إلى أمريكا.

جاء ذلك خلال حديث لرئيس جهة ”غراند إيست“ الفرنسية، الدكتور جون روتنير، مع إذاعة ”RTL“، عن عالم المنافسة التجارية الشرس، وكيف تمكن من الحصول رغم ذلك على تلك البضاعة الثمينة في وقت الأزمة.

وقال الدكتور روتنير: ”أنا لدي خلية صغيرة على مستوى الجهة تعمل بجدية مع الرعاة لتتمكن من الظفر بهذه الأسواق.“

وأوضح :“فعلا قام الأمريكيون على المدرج بإخراج سيولتهم المالية ودفعوا 3 أو 4 أضعاف قيمة طلبيتنا، لذا كان من الضروري فعلا أن نقاتل، وأنا كنت سعيدا جدا عندما رأيت هذه الطائرة تصلنا“.

وطلبت جهة ”غراند إيست“ 2 مليون من الأقنعة الطبية من الصين، وصلت إلى مطار ”مولوز“ الفرنسي ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضي.

وكانت تلك أول جهة فرنسية تحصل على طلبياتها من الأقنعة الطبية التي بلغت لحد الآن 5 ملايين قناع حسب موقع ”لوباريزيان“، دفع ثمنها من ميزانية الجهة التي يرأسها جون روتنير طبيب المستعجلات بمدينة ”مولوز“.

وسبق لـ“رونو موسولييه ”رئيس جهة ”ألب كوت دازور“ الفرنسية ، أن اشتكى بدوره من أسلوب المشترين الأمريكيين .

ووجهت انتقادات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب نقص الأقنعة الطبية، لذا وعد الثلاثاء الماضي خلال زيارته لأحد المصانع، بتوفيرها عن طريق الإنتاج المحلي، والوصول إلى ”الاستقلالية الكاملة والتامة“ في هذا المجال مع نهاية العام الحالي.