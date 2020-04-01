إيران تهدد: أي عمل عسكري لأمريكا في العراق سيزعزع استقرار المنطقة

”حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من تنفيذ أي ”عمل عسكري“ في العراق، معتبرا أن ذلك سيقود إلى ”أوضاع كارثية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف موسوي، في بيان، أن ”هذه الأعمال تتعارض مع المطالب الرسمية والمعلنة للحكومة العراقية والبرلمان والشعب ويمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار وظروف كارثية في المنطقة“.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقا على تكهنات بأن القوات الأمريكية تستعد لشن هجمات ضد مواقع تابعة للميليشيات الشيعية في العراق المدعومة من طهران.

وقال موسوي ”يجب على القوات الأمريكية احترام ”مطالب“ الحكومة والشعب العراقي بمغادرة البلاد و“تجنب الاستيلاء على المنطقة“.

وأمس الثلاثاء، حذر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة من تنفيذ هجوم على الأراضي العراقية، وقال في بيان إن ”خطأ العدو في أي لحظة ضد الجمهورية الإسلامية سيكون الأخير وسيلقي ردا شديدا“.