بوتين يرسل إمدادات طبية إلى أمريكا لمساعدتها في مواجهة كورونا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الثلاثاء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا قررت إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الاقتراح أثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ناقشا خلالها تفشي فيروس كورونا ووضع أسواق النفط ووجها وزيري الطاقة في البلدين إلى عقد محادثات معا.
ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله ”ترامب قبل بامتنان هذه المساعدات الإنسانية“، مضيفا أن طائرة روسية تحمل معدات طبية ووقائية ربما تغادر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.