بوتين يرسل إمدادات طبية إلى أمريكا لمساعدتها في مواجهة كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الثلاثاء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا قررت إرسال معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا. وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الاقتراح أثناء محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ناقشا خلالها تفشي فيروس كورونا ووضع أسواق النفط ووجها وزيري الطاقة…