خبيرة حقوقية بالأمم المتحدة تدعو لرفع العقوبات عن إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا

دعت خبيرة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا لضمان وصول الإمدادات الغذائية للسكان الجوعى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية، وهي تعد من بين أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا.

وأبلغت فنزويلا منظمة الصحة العالمية وجود 113 حالة إصابة بفيروس كورونا بها، في حين لم تبلغ كوريا الشمالية المجاورة للصين وكوريا الجنوبية عن أي حالات إصابة حتى الآن.

وقالت هلال إلفر؛ مقررة الأمم المتحدة للحق في الغذاء في بيان، إن ”استمرار فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا وبدرجة أقل على زيمبابوي، على سبيل المثال لا الحصر، يقوض بشكل كبير الحق الأساسي للمواطنين العاديين في الحصول على غذاء كاف وملائم“.

وقالت إلفر وهي خبيرة مستقلة، إن ”رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب فورا أمر ملح من الناحيتين الإنسانية والعملية“.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد دعت في الأسبوع الماضي إلى تخفيف أو تعليق تلك العقوبات المنهكة.

وأشارت إلفر إلى أنه ”من المهم تفادي انهيار النظام الطبي لأي دولة في ضوء ما سيكون لذلك من تبعات كبيرة تؤدي إلى الموت والمعاناة وانتقال العدوى على نطاق أوسع“.

وبينت أن ”العقبات أمام استيراد الإمدادات الطبية المهمة بما في ذلك الإفراط في التزام البنوك بالعقوبات سيلحق ضررا بعيد المدى بالمجتمعات الضعيفة“.