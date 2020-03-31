أفغانستان.. فريق طالبان يصل إلى كابول لبدء عملية تبادل السجناء‎

وصل فريق من حركة طالبان مكون من ثلاثة أعضاء إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء؛ لبدء عملية تبادل السجناء المحورية لتدشين المحادثات بين الحركة المتمردة والحكومة لإنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاما.

وجاء تصور إجراء محادثات السلام، المعروفة بالحوار بين الأفغان، ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، وكان من بين ما نص عليه تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان ”فريقنا الفني المكون من ثلاثة أعضاء سيساعد في عملية الإفراج عن السجناء من خلال التعرف على السجناء ونقلهم“.

وكان الإفراج عن السجناء من بين نقاط الخلاف بين طالبان والحكومة فيما يتعلق بعملية التبادل وتوقيتها.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الافغانية ”إنهم هنا الآن وسنبدأ مناقشتنا؛ قد يتم إطلاق سراح السجناء في غضون أيام قليلة إذا سارت الأمور كما هو مُخطط لها“.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذه التطورات اليوم الثلاثاء بأنها ”أنباء سارة“.

كان بومبيو قد سافر قبل أيام إلى كابول والدوحة، حيث يوجد مقر لطالبان، لحث جميع الأطراف على المضي قدما في عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود.