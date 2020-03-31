تعيين رئيس التحقيق في قضية ”سكريبال“ مديرًا لجهاز المخابرات البريطاني

المصدر: ا ف ب

عينت بريطانيا رئيس التحقيق في تسمم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، مديرًا لوكالة المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي 5).

وقاد كين ماكالوم التحقيق في الهجوم الكيميائي عام 2018 في سالزبري، جنوب غرب إنجلترا، والذي كاد يودي بحياة الجاسوس السابق سكريبال وابنته يوليا.

ورفضت روسيا مرارًا المزاعم بأن اثنين من رجال وكالة الاستخبارات العسكرية استخدما غاز أعصاب ضد سكريبال، ردًا على عمله لبريطانيا والوكالات الغربية.

ونجا سكريبال وابنته بعد وقوعهما في غيبوبة لأيام واختبآ منذ ذلك الحين، وتوفيت امرأة تعرضت لغاز الأعصاب نوفيشوك، وتأثر العديد من الأشخاص الآخرين.

وأعلنت الحكومة البريطانية تعيين ماكالوم أمس الاثنين خلفًا لأندرو باركر الذي سيتقاعد في نهاية نيسان/أبريل المقبل.

ولمكالوم، نائب المدير العام الحالي، خبرة نحو 25 عامًا في جهاز الأمن، وأشرف على عمليات مكافحة الإرهاب قبل وأثناء أولمبياد لندن 2012.

وعمل أيضًا في القضايا الأمنية في إيرلندا الشمالية وكذلك في تلك المتعلقة بالتطرف الإسلامي والأمن السيبراني.

ووصف ماكالوم، خريج الرياضيات من جامعة غلاسكو، تعيينه بأنه ”شرف كبير“، بينما قال باركر إنه ”الشخص المناسب لدفع جهاز إم آي 5 إلى الأمام“.