البيت الأبيض: ترامب وأردوغان ناقشا الحاجة إلى وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء؛ أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان شددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين تحدثا هاتفيا عن جهود ”القضاء على الفيروس ودعم الاقتصاد العالمي“، و“اتفقا على أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للدول التي تشهد نزاعات، خاصة سوريا وليبيا، الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل من أجل التوصل إلى حل“.

ولم تعلن الحكومة السورية حتى الآن إلا عن عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن البلاد، التي مزقتها سنوات من الحرب، عرضة بشكل خاص للفيروس سريع الانتشار والقاتل.

وتبقى منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تشهد عنفا نزح بسببه حوالى مليون شخص منذ كانون الأول/ديسمبر، معرضة للخطر بشكل خاص.

أما ليبيا، فتعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وقد تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد بشكل كبير، ووضعت القوتان المتنافستان في البلاد تدابير وقائية تدعو السكان إلى التباعد الاجتماعي.