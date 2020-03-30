”أطباء“ تركيا ينتقد الحكومة بسبب تفشي كورونا في أرجاء البلاد 

انتقد المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الاتراك، في بيان له، تعامل الحكومة التركية مع كورونا، قائلا إن الفيروس القاتل تفشى في جميع أنحاء البلاد.

وبلغ عدد الإصابات المؤكد بفيروس كورونا في تركيا حتى مسا اليوم الاثنين، 10827 حالة، فيما توفي 168 شخصا، بحسب حصيلة رسمية.

وجاء في البيان الصادر عن الأطباء، والذي نشره موقع توكنماز خبر، أن هناك ”أخطاء ونواقص في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الوباء“.

وأضاف الاتحاد أن الوباء ”تفشى في جميع أنحاء البلاد وأن السلطات أضاعت فرصة تطبيق الحجر الصحي للحد من انتشاره“.

وانتقد ”تأخر السلطات في إغلاق الحدود بشكل فعال مع إيران بعد انتشار الوباء فيها وعدم تطبيق الحجر الصحي على القادمين منها في البداية بالإضافة إلى فتح الحدود أمام المهاجرين (..) وعدم إخضاع المواطنين العائدين من العمرة للحجر الصحي“.

أكثر من 30 ألف اختبار

من ناحية أخرى طالب الاتحاد ”باتباع التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية وإجراء أكبر عدد مكن من الفحوص اليومية وتطبيق عزل وحجر صحي كامل“.

وأضاف في بيانه: ”يجب إجراء أكثر من 30 ألف اختبار يومياً في بلدنا الذي يعيش فيه ما يقارب من 90 مليون شخص، مع اللاجئين السوريين، ويجب فصل أولئك الذين لديهم نتائج اختبار إيجابية ومن لديهم تواصل معهم عن الأشخاص السليمين على وجه السرعة..“.

وأكد البيان ”عدم كفاية مناقشة التدابير التي يجب اتخاذها ضد الوباء وحدها، وخاصة تقييد الحركة الاجتماعية، ما لم يتم تغيير الظروف التي يمكن فيها تلبية الاحتياجات الإلزامية اليومية لأولئك الذين ليس لديهم دخل منتظم، وأصحاب الدخل اليومي، والفقراء“.