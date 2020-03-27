أردوغان يعزل وزير النقل من منصبه

أفاد مرسوم رئاسي تركي نشر في الصحيفة الرسمية بأن وزير النقل محمد جاهد طورهان عزل من منصبه.
وأفاد المرسوم أن عادل كارا إسماعيل أوغلو أصبح الوزير الجديد. ولم يذكر المرسوم سببا لقرار كما لم يورد تفاصيل أخرى.
وأكد متحدث باسم الوزارة التحرك دون أن يذكر تفاصيل.
ويأتي القرار بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي وصل بحسب السلطات إلى ما يزيد على 5698 إصابة بينما وصل عدد الوفيات إلى 92 حالة.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مساء الجمعة عن اتخاذه إجراءات جديدة لمواجهة وباء كورونا، من بينها تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وتشكيل مجالس لمكافحة الوباء في 30 مدينة كبرى في تركيا، داعيا الأتراك لتنفيذ الحجر الصحي طوعيا والبقاء في منازلهم.