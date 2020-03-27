أردوغان يعزل وزير النقل من منصبه

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أفاد مرسوم رئاسي تركي نشر في الصحيفة الرسمية بأن وزير النقل محمد جاهد طورهان عزل من منصبه. وأفاد المرسوم أن عادل كارا إسماعيل أوغلو أصبح الوزير الجديد. ولم يذكر المرسوم سببا لقرار كما لم يورد تفاصيل أخرى. وأكد متحدث باسم الوزارة التحرك دون أن يذكر تفاصيل. ويأتي القرار بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة…