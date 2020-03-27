جراء إصابته بكورونا.. ترامب يتمنى الشفاء لجونسون

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إثر إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ترامب وجونسون، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة.

وأعرب ترامب لجونسون عن تمنياته له بالشفاء وشكره على صداقته الوثيقة.

وأكد يقينه بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستخرجان من هذه المرحلة أقوى من ذي قبل.

وأعلن جونسون في وقت سابق الجمعة، من خلال فيديو مصور نشره على حسابه على ”تويتر“ إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أنه قام بعزل نفسه، وأنه سيعمل من المنزل ويواصل قيادة تعاطي الحكومة مع ملف مكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، أصيب بفيروس كورونا.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.