بعد الإعلان عن إصابته بكورونا.. متى التقى جونسون الملكة إليزابيث آخر مرة؟

كشف قصر باكينغهام الملكي في بريطانيا، اليوم الجمعة، عن آخر مرة التقت فيها الملكة إليزابيث الثانية برئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر متحدث باسم قصر باكنغهام، أن الملكة شاهدت بوريس جونسون آخر مرة قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلن رئيس الوزراء في وقت سابق، اليوم الجمعة، أنه ثبتت إصابته بالفيروس التاجي بعد ظهور أعراض خفيفة.

وفيما يتعلق باجتماع الملكة الأخير مع جونسون، قال المتحدث باسم القصر: ”جلالة الملكة لا تزال في صحة جيدة. وقد شاهدت الملكة آخر مرة رئيس الوزراء في 11 مارس، وتتبع كل النصائح المناسبة فيما يتعلق بصحتها“.

ووفق صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد عُقد اجتماعهم التالي في 18 مارس، عبر الهاتف وكذلك محادثاتهم اللاحقة.

وكان جونسون قال عبر فيديو على حسابه في موقع تويتر: ”على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية“.

وأضاف: ”أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس“.