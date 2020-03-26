ثماني دول تناشد الأمم المتحدة للضغط على واشنطن لرفع عقوباتها

المصدر: أ ف ب

طلبت ثماني دول في حالة نزاع مع الولايات المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نُشرت اليوم الخميس، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي يقولون إنها تعيق جهود مكافحة جائحة (كوفيد-19).

وجاء في الرسالة: ”نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية؛ من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا“.

والرسالة تحمل تاريخ يوم أمس الأربعاء ونشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

ويضيف الموقعون أن الهدف من المبادرة هو ”أيضا رفض تسييس مثل هذا الوباء“.

ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، وهم بالإضافة إلى إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالجائحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.