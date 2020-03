هاجم مسلحون مجهولون وانتحاريون مقرا دينيا للسيخ في كابول اليوم الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، في رسالة للصحفيين، إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.

Update: Ambulances have arrived on scene of standoff with gunmen at Sikh worship area in PD1. #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/bzIS1SnvJc

— TOLOnews (@TOLOnews) March 25, 2020