2.6 مليار شخص حول العالم في الحجر بسبب ”كورونا“

المصدر: أ ف ب

أفاد إحصاء لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم خضعوا لإجراءات الحجر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

جاء تعداد الوكالة استنادا لأحدث إجراء، وهو فرض تدابير عزل في الهند، سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل 18:30 بتوقيت غرينتش؛ ما يرفع عدد الأشخاص المدعوّين من السلطات إلى ملازمة منازلهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا، كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا.

وفرضت دول أخرى حظرا للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 398 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200 شخص، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.