محكمة أمريكية تلزم إيران دفع 202 مليون دولار لورثة عراقي قتلته ميليشيات مدعومة من طهران

قضت محكمة أمريكية بإلزام الحكومة الإيرانية دفع مبلغ 202 مليون دولار لعائلة مقاول عراقي يعمل مع الولايات المتحدة، كان تعرض عام 2006 للتعذيب والقتل على أيدي ميليشيات مدعومة من إيران.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية نص قرار لمحكمة أمريكية في مانهاتن، يمنح أرملة وأبناء الضحية الذي أشارت له المحكمة بحروف “ س. ف“ حق الحصول على التعويضات من الحكومة الإيرانية، بعد ثبوت مسؤوليتها عن الجريمة.

يشار إلى أن ورثة الضحية يقيمون في الولايات المتحدة حيث رفعوا دعواهم عام 2018.

وكان الضحية، العراقي، يعمل أثناء تعذيبه لعدة أيام قبل قتله، في مشروع مع الحكومة الأمريكية قيمته 80 مليون دولار.