وزير الدفاع الروسي يخضع لفحص كورونا بعد عودته من دمشق (فيديو)

خضع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من سوريا.

وبثت قناة ”زفيزدا تي في“ الروسية، الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر خضوع شويغو ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية، إيغور كوستيوكوف، لفحص طبي إلزامي قبل نزولهما من الطائرة.

ويظهر التسجيل قياس الكادر الطبي درجات الحرارة، وأخذ عينات لإجراء اختبار فيروس كورونا، وأكدت القناة أن نتيجة الاختبار كانت سلبية.

وكان شويغو زار سوريا والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الاثنين، في دمشق بحسب وزارة الدفاع الروسية.

واتخذت روسيا عدة إجراءات لمنع تفشي كورونا، منها دخول الأجانب بشكل مؤقت، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس 438 حالة إصابة مؤكدة، وحالة وفاة واحدة؛ ما يجعلها أقل الدول تضررا بالفيروس، رغم مساحتها الشاسعة، وعدد سكانها البالغ حوالي 144 مليون نسمة.

أما في سوريا فقد تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورنا في البلاد، وسط شكوك بأن السلطات الرسمية تتكتم على الأرقام الحقيقية للمصابين.