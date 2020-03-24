مقتل 8 بينهم رجال أمن بهجوم لـ“طالبان“ وانفجار لغم في أفغانستان

قتل 8 أشخاص بينهم عناصر أمن، الثلاثاء، في هجوم مسلح وانفجار لغم بولايتين أفغانيتين.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن ولاية ”غزني“ أحمد خان سيرات، إن لغما مزروعا بجانب طريق في ولاية غزني شرقي أفغانستان، جرى تفجيره في أثناء عبور سيارة شرطة في منطقة هوشك التابعة لقضاء ده ياك بالولاية“.

وأضاف سيرات أن ”التفجير أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 4 من أفراد الشرطة“.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة الـ 80:00 بتوقيت غرينتش.

وفي واقعة منفصلة، قتل عنصرا أمن ومدني جراء هجوم شنه مسلحو حركة ”طالبان“ على دورية أمنية في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وأفاد هجرة الله أكباري، المتحدث باسم مديرية أمن الولاية، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن مسلحي طالبان شنوا هجوما على دورية للأمن الأفغاني شمالي قندوز.

وأضاف أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن ومدني، إضافة لجرح مدني آخر.

وأشار أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم.