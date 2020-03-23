برلماني إيراني: هناك اقتراح بتعيين الرئيس القادم من قبل خامنئي

كشف عضو البرلمان الإيراني الحالي والقيادي في التيار المعتدل، علي مطهري، عن وجود مقترح بتعيين الرئيس الإيراني القادم من قبل المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.

وقال مطهري في مقابلة نشرها موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، اليوم الإثنين، إن ”المؤسسات الانتخابية في إيران هي ديكور للديمقراطية، وإن البعض يسعى داخل النظام الإيراني إلى تعيين رئيس الجمهورية بقرار من المرشد علي خامنئي“.

وأضاف أن ”هؤلاء (في إشارة إلى المتشددين)، يعتقدون أن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) هيئة استشارية ومؤسسية يجب أن تنفذ أوامر المرشد، ويجب تعيين الرئيس المقبل من قبل خامنئي مباشرة“.

وتابع عضو البرلمان الإيراني: ”بناءً على هذا المقترح (تعيين الرئيس من قبل المرشد)، فإن الترشح لانتخابات أخرى ليس له تأثير على مصير المؤسسات الانتخابية وهي ديكور للديمقراطية ويتم اتخاذ القرارات في مكان آخر“. مشيرا إلى أنه ”عندما كنت نائب رئيس مجلس النواب، اقترحت أن تتم مناقشة موقف مجلس النواب من القيادة (خامنئي) ولكن تم تجاهله، وأن المجلس غير معني على الإطلاق بالتحدث إلى القيادة“.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في إيران كل أربع سنوات، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2021، حيث تنتهي الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الحالي حسن روحاني، وستكون هي الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران منذ الثورة عام 1979.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 من فبراير الماضي، قد شهدت تمكّن المتشددين (الأصوليين) من الفوز بأغلب مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدًا فيما تعرّض التيار الإصلاحي إلى هزيمة في هذه الانتخابات.