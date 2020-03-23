ترامب: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن تفشي كورونا في ختام الخطة الحالية‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الأحد الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا في ختام فترة الخمسة عشر يوما لتحديد ”أي طريق ستسير فيه“ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ترامب على ”تويتر“، أنه ”لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها“.

وأصدر ترامب إرشادات جديدة في الـ 16 من آذار/ مارس، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوما، كما ذكرت وكالة ”رويترز“.

إلى ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنّه ”مستاء قليلا“ من موقف الصين حيال انتشار الفيروس، متهما بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد على أنّ السلطات الصينيّة ”كان ينبغي أن تُعلمنا“، مُكرّرا عبارة ”الفيروس الصيني“ التي تزعج النظام الصيني بشدّة، حسب ”فرانس برس“.

وعلى الرّغم من أنّه بدا وكأنّه يُحمّل السلطات الشيوعيّة الصينيّة بعض المسؤوليّة عن انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرّة الأولى في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينيّة، فإنّ ترامب أكّد أنّ علاقته جيّدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال الأحد مجددا، إنّ العلاقات الصينيّة الأمريكيّة ”جيّدة جدا“، غير أنه أضاف ”أتمنّى لو كانوا أبلغونا بهذه المشكلة قبل ثلاثة أشهر“. وتابع: ”كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح حول العالم“.