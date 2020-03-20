 كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة – إرم نيوز‬‎

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

المصدر: رويترز

قالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم السبت نقلا عن قيادة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد سقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم قيادة الأركان المشتركة.

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