قريب لفلاديمير بوتين يؤسس حزبا سياسيا

ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الجمعة، أن أحد أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسس حزبا سياسيا، ويريد خوض الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.

وقال رومان ايجور بوتين للصحيفة خلال مقابلة، إن حزبه الذي يحمل اسم أصحاب الأعمال (بيبول أوف بيزنس) مشروع ينتمي لليمين المحافظ، ويهدف لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

وإيجور والد رومان هو ابن عم الرئيس الروسي.

وذكر رومان أن حزبه سيدعم حزب روسيا المتحدة الحاكم المؤيد للرئيس في المناطق التي يحتاج بها مقاعد برلمانية.

وكان رومان بوتين (42 عاما) عميلا سابقا بجهاز الأمن الاتحادي الروسي مثل الرئيس، وتُظهر قاعدة بيانات سبارك للشركات الروسية أنه مدير شركة تحمل اسم بوتين للاستشارات.

وقال رومان، إنه لم يناقش خططه السياسية مع الرئيس، لكنه لا يتوقع وجود مشكلة.

وأضاف: ”لدي موقعي الخاص وأعتزم تعزيزه عبر عمليات سياسية.. حتى في أمريكا خلال حكم بوش كان هناك أكثر من بوش- حكام وأعضاء بمجلس الشيوخ.. حتى أفراد العائلة الواحدة يمكنهم أن ينافسوا بعضهم“.