السلطات الأفغانية تقترح هدنة على طالبان للتفرغ لمكافحة كورونا

المصدر: ا ف ب

اقترح وزير الدفاع الأفغاني مساء الخميس على حركة طالبان، إرساء وقف لإطلاق النار للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يخشى أن ينتشر على نطاق واسع في بلد بات نظامه الصحي متهاويا بعد أربعة عقود من الحرب.

وقال الوزير أسد الله خالد: ”نقترح إرساء وقف إطلاق نار لتجنب هذا الوباء، حتى نتمكن من وقفه ومعالجة الناس في جميع أنحاء البلاد“.

ورصدت 22 إصابة فقط بوباء ”كوفيد-19“ من بين 300 شخص تم فحصهم في أفغانستان البالغ عدد سكانها حوالى 35 مليون نسمة والتي تبقى قدراتها محدودة للغاية في تأمين العلاج الصحي.

وسجلت أغلب الإصابات في محافظة ”هرات“ الحدودية مع إيران. وتعد إيران من أكثر الدول تضررا جراء فيروس كورونا المستجد، إذ وصلت حصيلة الوفيات فيها إلى 1284 حالة. ويعبر آلاف الأفغان يوميا الحدود بين البلدين.

وكانت حركة طالبان التي اتهمت سابقا بقتل طواقم إنسانية، أعلنت الإثنين أنها ”مستعدة للتعاون“ مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة من أجل ”محاربة فيروس كورونا“، على ما أفاد متحدث باسمها على ”تويتر“.

وأعلن وزير الدفاع الأفغاني أيضا أن قوات الأمن الأفغانية التي علقت عملياتها ضد طالبان، باتت مخولة بالتحرك استباقيا حال التحضير لهجوم ضدها.

وقال: ”نأمر جميع القوات بالانتقال من وضع دفاعي إلى وضع دفاعي نشط“، مضيفا أنه ”حالما يحاول العدو استهدافنا، سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا“.

وإن كانت القوات الأفغانية علقت عملياتها الهجومية، فإن حركة طالبان لم توقف هجماتها رغم الاتفاق الموقع في 29 شباط/ فبراير في العاصمة القطرية الدوحة والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهرا.

وطالب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء طرفي النزاع بالمضي قدما ”في اقرب وقت ممكن“ في تبادل السجناء، مشددا على أن ذلك بات أمرا ”عاجلا“ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.