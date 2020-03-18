”أزرق أبيض“ يطالب بـ5 حقائب وزارية للدخول في حكومة وحدة مع نتنياهو

اشترط تحالف ”أزرق- أبيض“ الإسرائيلي برئاسة بيني غانتس، الحصول على 5 حقائب وزارية، كشرط للدخول في حكومة وحدة مع حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة ”كان“ الرسمية، مساء الأربعاء، إن ”أزرق- أبيض“ يصر على حقائب الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والعدل والثقافة.‎

ولفتت إلى أنهم في تحالف غانتس ”يريدون السيطرة بشكل كامل على كل ما يتعلق بمنظومة إنفاذ القانون“.

وأضافت أن الليكود وافق فقط على منح حقيبة الدفاع لـ ”غابي أشكنازي“ القيادي في ”أزرق- أبيض“، وأن خلافات واسعة لا تزال قائمة بين الجانبين، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن اقترح نتنياهو على غانتس تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها كل منهما بالتناوب لمدة عامين على أن يبدأ نتنياهو المهمة، أو حكومة طوارئ برئاسة الأخير لمواجهة فيروس كورنا لمدة 6 أشهر فقط تعود الأمور بعدها لما هي عليه الآن.

والإثنين، تسلم غانتس، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد أن أوصى، الأحد، 61 عضوا بالكنيست (البرلمان)، بتكليفه.

وتفاقمت الخلافات بين ”أزرق- أبيض“ والليكود إلى حد تعطيل الأخير عمل الكنيست، وفق اتهامات وجهها له الأول.

وقال غانتس في وقت سابق الأربعاء، إنه سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ضد تعطيل حزب ”الليكود“ عمل الكنيست.

وأبلغ غانتس أحزاب معسكر يسار- الوسط، بقيادته بأنه يعتزم التوجه للمحكمة بعدما علّق رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين (ليكود)، جلسة الهيئة العامة، بعد دقائق قليلة من بدئها، بحسب صحيفة ”معاريف“.

وكان يفترض أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل ”اللجنة المنظمة“ المنوط بها تشكيل باقي اللجان الدائمة، بما فيها تلك التي تراقب أداء الحكومة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، إلا أن إدلشتاين أعلن تعليق الجلسات حتى الإثنين.

ويتركز الخلاف حول عدد ممثلي كل كتلة في اللجان، فبينما يطالب ”أزرق- أبيض“ بحصة أكبر لممثلي كتلة ”يسار الوسط“ بصفة زعيمها غانتس هو المكلف بتشكيل الحكومة، فإن الليكود يطالب بتمثيل متساو.