 الولايات المتحدة تعلق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

الولايات المتحدة تعلق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب ”كورونا“

الولايات المتحدة تعلق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب ”كورونا“

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة علقت خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المتحدثة: ”إن السفارات والقنصليات الأمريكية في هذه الدول ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس/آذار الجاري“.

وأشارت إلى أن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات التأشيرات الضرورية حسبما تسمح الموارد وستظل الخدمات متاحة للأمريكيين‎ ، موضحة أن البعثات الأمريكية ستستأنف خدمات التأشيرات بأسرع ما يمكن لكن الخارجية لا تستطيع تحديد موعد في الوقت الراهن.

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