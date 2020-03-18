الولايات المتحدة تعلق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب ”كورونا“

قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة علقت خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المتحدثة: ”إن السفارات والقنصليات الأمريكية في هذه الدول ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس/آذار الجاري“.
وأشارت إلى أن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات التأشيرات الضرورية حسبما تسمح الموارد وستظل الخدمات متاحة للأمريكيين ، موضحة أن البعثات الأمريكية ستستأنف خدمات التأشيرات بأسرع ما يمكن لكن الخارجية لا تستطيع تحديد موعد في الوقت الراهن.