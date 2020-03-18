الولايات المتحدة تعلق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب ”كورونا“

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قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة علقت خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا. وأضافت المتحدثة: ”إن السفارات والقنصليات الأمريكية في هذه الدول ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس/آذار الجاري“. وأشارت إلى أن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات التأشيرات الضرورية حسبما…