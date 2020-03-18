3 مرات في ساعة.. ترامب يصف كورونا بـ“الفيروس الصيني“ رغم احتجاج بكين

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جائحة كورونا بـ“الفيروس الصيني“، مكررا الوصف نفسه 3 مرات في ظرف ساعة واحدة.

وقال ترامب، الأربعاء، في سلسلة تغريدات: ”لأولئك الأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء الهامة والضرورية، نتيجة إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، على سبيل المثال، سنرسل لكم الأموال قريبًا، فهجوم الفيروس الصيني ليس خطأكم، سنكون أقوى من أي وقت مضى“.

وأضاف: ”سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لبحث الأنباء الهامة جدا من إدارة الأغذية والأدوية بشأن الفيروس الصيني“.

وتابع: ”أنا دائما مع التعاطي مع الفيروس الصيني بجدية قصوى، وأبليت بلاء حسنا للغاية من البداية، بما في ذلك قراري المبكر جدا بإغلاق ”الحدود“ مع الصين– وذلك ضد رغبة الجميع تقريبا“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصف فيها ترامب كورونا بالفيروس الصيني، فقبل أيام استخدم الوصف نفسه في تغريدة على تويتر، ما دفع الخارجية الصينية للرد والاستنكار.