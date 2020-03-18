رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بأن المسؤولين السياسيين ”قللوا من أهمية“ خطر كورونا في البداية‎

المصدر: ا ف ب

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية ”اورسولا فون دير لايين“ بأن المسؤولين السياسيين ”قللوا من أهمية“ حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد.

وقالت لايين؛ في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء؛ ”أعتقد أننا جميعا، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية.. لكن مع الوقت تبين أنه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة“.

وتابعت ”لقد أدركنا أن كل هذه الإجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ“، مذكرة بان أوروبا ”تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة“.

لكنها رفضت تعبير ”حرب“ ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الأسبوع.

وقالت ”شخصيا لا استخدم تعبير حرب، لكنني اتفهم دافع الرئيس الفرنسي لأن فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق“.