بومبيو: إيران تدرس الإفراج عن أمريكيين معتقلين لديها

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن إيران تدرس الإفراج عن بعض الأمريكيين الذين تعتقلهم وذلك مع حث طهران على الإفراج عنهم كلفتة إنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا. وأضاف مايك بومبيو في تصريح للصحفيين بوزارة الخارجية: ”لدينا علم بأنهم يفكرون فيما إذا كانوا سيفرجون عنهم أم لا“. وتابع: ”على الجميع أن يعرفوا أننا…