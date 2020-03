ترامب يغضب بكين بوصفه كورونا بـ“الفيروس الصيني“

أعربت الصين الثلاثاء عن ”استيائها الشديد“ بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كورونا المستجد في تغريدة بـ“الفيروس الصيني“.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أن ربط الفيروس بالصين يعد ”نوعا من الوصم“، مضيفا ”نشعر باستياء شديد ونعارضه بشدّة“.

وأثارت تغريدة ترامب غضب متابعين واستياءهم، متهمين إياه بـ ”العنصرية“.

ووصف ترامب وباء كورونا بـ ”الفيروس الصيني“ في معرض حديثه عن دعمه ومساندته للصناعات الأمريكية المختلفة وحمايتها من الأزمة الحالية التي تواجهها بسبب كورونا.

وقال ترامب بالتغريدة: ”الولايات المتحدة ستدعم بقوة الصناعات مثل الخطوط الجوية وغيرها التي تأثرت بشكل سلبي بالفيروس الصيني، سنكون أقوى من ذي قبل“.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020