المخابرات الأمريكية ترفض عمل موظفيها من منازلهم

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كشفت مصادر مطلعة عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترفض السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن معالجة معلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية. وقال أحد المصادر…