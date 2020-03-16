محمد بن سلمان يوافق على اجتماع قمة عاجل لمجموعة العشرين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على الدعوة لاجتماع قمة عاجل لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسباني استعرضا خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد أكد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.