بايدن وساندرز يهاجمان طريقة إدارة ترامب لملف كورونا

المصدر: أ ف ب

هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز الأحد خلال مناظرة ثنائية بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر بايدن أن من الضروري إعلان ”الحرب“ على الفيروس و“القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس“، في إشارة إلى ترامب.

وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق، كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور. الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها البلاد.

من جهته، اتهم ساندرز ترامب بـ تقويض“ عمل الخبراء، وقال ”علينا إسكات هذا الرئيس الآن“.

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي اودى ب57 أميركياً حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ“الديموقراطي الاجتماعي“، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد طبيب ترامب السبت عدم إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبينت إصابتهم لاحقاً.

وسيتواجه الرجلان لساعتين اعتباراً من الساعة 21,00 (00و00 ت غ)، لكن مسؤولي الحزب الديموقراطي نقلوا مقرّ المناظرة من ولاية أريزونا إلى استوديو تلفزيوني في العاصمة واشنطن، وبدون حضور، تخوفاً من انتقال العدوى.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا اعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.