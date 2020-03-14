المرة الثانية خلال أيام.. قصف صاروخي ضد القوات الأمريكية في معسكر التاجي شمال بغداد

تعرض معسكر التاجي، شمال العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لقصف صاروخي، هو الثاني خلال أسبوع.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”أكثر من 10 صواريخ كاتيوشا، سقطت على معسكر التاجي، الذي يضم القوات الأمريكية، وعددا من قوات التحالف الدولي“.

وبين المصدر أن ”الصواريخ، سقطت على المكان المخصص لتواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، لكن لغاية الآن لا نعرف حجم الخسائر، البشرية أو المادية، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، التي اتخذتها القوات الأمريكية، مع الطيران الكثيف في أجواء العاصمة“.

للمرة الثانية خلال أسبوع.. سقوط صواريخ على قاعدة التاجي التي تضم قوات أميركية في #العراق#إرم_نيوز pic.twitter.com/zsWvEVq84f — إرم نيوز (@EremNews) March 14, 2020

والخميس الماضي، قال التحالف الدولي لقتال داعش إن 3 عسكريين قتلوا في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وأعلن التحالف في بيان سقوط حوالي 18 صاروخ كاتيوشا على القاعدة العسكرية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ ”ضربات دفاعية دقيقة“ ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“.

وأضاف البيان: ”نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.

وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق عقب مقتل قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.