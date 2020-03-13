إثر محاولة الانتحار.. إطلاق سراح تشيلسي مانينغ مسربة وثائق ويكيليكس‎

المصدر: ا ف ب

أمر قاض أمريكي، الخميس، بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، تشيلسي مانينغ، غداة إعلان مجموعة دعم أنها حاولت الانتحار.

وكانت مانينغ قد أودعت السجن في 16 أيار/مايو العام الماضي؛ لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس.

وكتب القاضي انتوني ترينغا، في قراره الصادر في الكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن: ”تعتبر المحكمة أن مثول السيدة مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضروريا، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري“.

وأمر القاضي ذاته المتهة البالغة 32 عاما من العمر، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.

ونص قرار توقيفها العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، ولكن ليس أكثر من 18 شهرا.

وتحولت تشيلسي بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان إلى بطلة بنظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية.

وأفاد موقع ”سبارو برودجكت“ الإخباري، الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية، أن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي، جاء فيها: ”أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه.. باعتبارها وسيلة لإخافة الصحافيين والناشرين الذين يخدمون قضية هامة للصالح العام“.

وقالت مانينغ: إنها أجابت على جميع الأسئلة حول مشاركتها في ويكيليكس منذ سنوات.

وقال موقع ”سبارو برودجكت“، الأربعاء، إن مانينغ نقلت إلى المستشفى بعدما حاولت الانتحار.

والعام الماضي، أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس العام 2010، وفق تقارير إعلامية.

وحينذاك كانت تشيلسي المتحولة جنسيا لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.

وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس تكشف عمليات إخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أمريكية متبادلة مع دول أخرى.

وحكم عليها العام 2013، بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في أيار/ مايو 2017، بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.