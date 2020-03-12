جنرال أمريكي: فيروس كورونا يجعل إيران أكثر خطرا

قال جنرال أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن إيران تعلن أرقامًا أقل بكثير عن الحقيقية لضحايا فيروس كورونا، وعبر عن اعتقاده بأن الوباء العالمي يجعل طهران أكثر خطورة بعد يوم من هجوم في العراق أسفر عن مقتل جندي أمريكي وآخر بريطاني.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية: ”أعتقد أن له تأثير على كيفية اتخاذهم القرارات.. أعتقد أن هذا يبطئهم.. أعتقد أنهم يعلنون عن عدد أقل بكثير عن الحقيقي“.

وقال ماكينزي إنه على الرغم من عدم تأكده من تأثير الفيروس فإن ”الأنظمة الشمولية“ تتصرف عادة تجاه الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية.

وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: ”أعتقد أن هذا ربما يجعلهم، فيما يتعلق باتخاذ القرارات، أكثر خطورة“.