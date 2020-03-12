يستعد لمعركة مع ترامب.. النواب الأمريكي يوافق على تقييد سلطات الحرب ضد إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران وسط قلق مستمر من حرب أوسع بعد مقتل قائد عسكري إيراني في ضربة جوية أمريكية في يناير كانون الثاني.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 صوتا، في أحدث محاولة من الكونجرس لينتزع من الرئيس سلطة إعلان الحرب التي يكفلها الدستور. ووافق جميع الأعضاء الديمقراطيون في المجلس على مشروع القانون الذي أيده ستة فقط من الجمهوريين.

وسيلزم مشروع القانون، الذي وضعه السناتور الديمقراطي تيم كاين، الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران ما لم يعلن الكونجرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية.

وقال النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ”من مسؤوليتنا أن نفعل شيئا لأننا نعرف أن التوترات قد تشتعل من جديد دون سابق إنذار“، داعيا النواب إلى تأييد التشريع.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون صلاحيات الحرب ومن ثم تعني الموافقة عليه إرساله إلى البيت الأبيض. وقال ترامب إنه سيعترض عليه.

ورغم أن ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ انضموا إلى الديمقراطيين في تأييد التشريع إلا أنه من غير المتوقع أن يحظى بأغلبية الثلثين في المجلسين لإبطال اعتراض الرئيس.