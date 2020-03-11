النرويج توقف تدريبا لحلف الناتو في القطب الشمالي بسبب كورونا‎

قال الجيش النرويجي اليوم الأربعاء، إن النرويج قررت وقف تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي على أراضيها في منطقة القطب الشمالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

واحتشد نحو 14 ألف جندي من عشر دول من أجل تدريب (كولد ريسبونس) بالقرب من أقصى الحدود الشمالية لحلف الأطلسي مع روسيا.

وقال اللفتنانت جنرال رونه ياكوبسن في مؤتمر صحفي أعلن خلاله النهاية المبكرة للمناورات التي كانت ستستمر من الثاني حتى الـ18 من آذار مارس: ”نرغب في الحفاظ على قدرتنا على العمل بفاعلية“.

ورصدت النرويج حتى الآن 277 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفاد معهد الصحة العامة في البلاد.

وتم فرض الحجر الصحي على معسكر في مركز تدريب حلف الأطلسي يوم الخميس الماضي بعد تشخيص إصابة أحد الجنود بفيروس كورونا.