رئيس وزراء فرنسا السابق يواجه السجن 5 سنوات بسبب تعيين زوجته

المصدر: أ ف ب

طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة السجن 5 سنوات، بينها سنتان نافذتان على الأقل، بحق رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، المتهم بإسناد ”وظائف وهمية“ إلى زوجته بينيلوب فيون.

وعلى مدى أكثر من 4 ساعات، فند ممثل النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية أورليان ليتوكار أمام محكمة الجنح في باريس التهم الموجهة إلى فيون (65 عاما)، معتبرا أن الدافع وراء تصرف المتهم هو ”شهوة الكسب“.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن المرشح اليميني السابق للانتخابات الرئاسية في عام 2017 كان ”يشعر في أعماق نفسه بقدرته على الإفلات من العقاب“، متهمه بالنفاق كونه ”جعل الاستقامة علامته التجارية“، في حين إنه أسند إلى زوجته على مدى سنوات عديدة ”وظائف وهمية“.

وطلب الادعاء العام أيضا من المحكمة أن تقرن عقوبة السجن بغرامة قدرها 375 ألف يورو وحرمانه الأهلية لمدة 10 سنوات.

أما بينيلوب فيلون (64 عاما) التي اعتبرها الادعاء العام ”ضحية ثابتة نوعا ما لأفعال زوجها“، فطلبت النيابة العامة من المحكمة أن تحكم عليها بالسجن لـ3 سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 375 ألف يورو.

وتلقت فيون ما مجموعه 613 ألف يورو من الأموال العامة طوال 3 عقود مقابل عملها بين العامين 1998 و2013 مساعدة برلمانية لزوجها حين كان نائبا، ثم لمارك جولو الذي خلفه في المقعد النيابي عن منطقة سارث.

وطلبت النيابة العامة في النهاية من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بحق جولو وتغريمه 20 ألف يورو، ويشغل جولو حاليا منصب رئيس بلدية مدينة ”سابليه سور سارث“ وهو مرشح لإعادة انتخابه.

وغادر فيون الساحة السياسية بعد هزيمته الساحقة في 23 من شهر نيسان/أبريل لعام 2017، وانتقل إلى العمل في قطاع المال، ويؤكد أن ”الأدلة“ المتعلقة بحقيقة عمل زوجته ”ستعرض خلال المحاكمة“.

وتوصل قضاة التحقيق الذين عملوا لأكثر من سنتين إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون (64 عاما) استفادت من وظائف ”وهمية“ للمساعدة في البرلمان لدى زوجها النائب وبديله في منطقة سارت (وسط غرب فرنسا) مارك جولو.

وسقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى عام 1981، باختلاس أموال عامة أو التواطؤ أو إخفاء وقائع.

ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من الأموال العامة تم اختلاسها في الفترة الممتدة بين الأعوام 1998 و2013.

وسيطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين البراءة لموكليهم خلال مرافعاتهم المقررة يوم غد الأربعاء.