خروج زعيم حركة دينية محكوم بالإعدام من إيران إلى كندا‎

قال محامي زعيم حركة عرفان الروحانية في إيران المعارض محمد علي طاهري، مساء اليوم الثلاثاء، إن موكله خرج من سجن إيفين في العاصمة طهران ووصل الى مدينة تورونتو الكندية.

ونقلت قناة ”در تي في“ التابعة للمعارضة الإيرانية عن المحامي ”محمد زمان دريا باري“، قوله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”موكله (محمد علي طاهري)، وصل إلى مدينة تورونتو الكندية“.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت طاهري في الرابع من يناير 2011، بتهم عدة من بينها ”استهداف الأمن القومي، وإهانة المقدسات الشيعية، والإفساد في الأرض، والتطاول على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والردة عن الدين“، وتم الحكم عليه بالإعدام.

لكن السلطات الايرانية أوقفت تنفيد حكم الإعدام ضد طاهري بسبب ضغط من قبل المنظمات الدولية والحقوقية على طهران.

وترى منظمة العفو الدولية أن طاهري سجين رأي، وأن حكم الإعدام بحقه صدر نتيجة تهم غامضة، وعن أفعال يجب ألا تجرم إطلاقًا.

وتصف إيران حركة عرفان الروحانية بأنها جماعة منحرفة، فيما تقول الحركة إن لديها أبحاثًا وتعاليم وعلاجًا روحيًا لا يهدف إلى الربح، وإن لديها مناصرين في عدد من المحافظات الإيرانية.