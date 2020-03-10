جنرال أمريكي: نحن بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق؛ لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وقال الجنرال ماكينزي في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: ”نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق، على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق؛ لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك؛ لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية، بعد هجوم صاروخي إيراني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.